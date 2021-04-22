Турция создает беспилотный военный самолет

На фоне исключения Анкары из программы по разработке и производству истребителей пятого поколения F-35 турецкие конструкторы и инженеры активизировали работы над проектом создания беспилотного военного самолета. Об этом сообщил технический директор компании AKINCI Сельджук Байрактар.

По его словам, прототип турецкого беспилотного военного самолета планируется поднять в воздух уже в 2023 году, когда в стране будет отмечаться столетие Турецкой Республики.

«Компания Baykar в последние 4-5 лет достигла серьезных успехов в рамках разработки платформы AKINCI. В последнее время мы ведем усиленную работу над созданием отечественного беспилотного военного самолета», — сообщил Байрактар на видео, размещенном в Instagram.

Он отметил, что отказ американской стороны в передаче Анкаре самолетов F-35 может оказать негативное влияние на Турцию лишь в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе ограничения, безусловно, станут стимулом для развития военно-промышленного комплекса страны.

«Осознать все нюансы экспортного программного обеспечения попросту невозможно. В нужный момент пилот, нажав на кнопку пуска, может столкнуться с непредвиденной реакцией системы. Это серьезная угроза, которая ограничивает наши действия. Если добавить к этому расходы на обслуживание системы, растянутые на многие годы, то вырисовывается картина многомиллиардных затрат», — сказал технический директор компании AKINCI.

Байрактар отметил, что одним из перспективных направлений ВПК многих стран мира на сегодняшний день представляется разработка беспилотной военной авиации, расходы на которую ниже по сравнению с традиционной авиацией.

«Беспилотные самолеты можно использовать в режиме «роя» и в автономном режиме. Это позволит вывести Турцию в число мировых лидеров, так же как и в сфере беспилотных летательных аппаратов. К мировой гонке вооружений завтрашнего дня нужно готовиться уже сегодня», — уверен он. (Анадолу)