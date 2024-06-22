В арсенале йеменского движения «Ансар Аллах» появился первый надводный дрон собственного производства.

Беспилотный катер получил название «Тоуфан-1», его презентация прошла в эфире телеканала «Аль-Масира», передает life.ru.

Новинка предназначена для поражения стационарных и мобильных морских целей. Она развивает скорость до 35 морских миль в час и несёт боевую часть массой 150 килограммов. Манёвренность дрона повышает его живучесть, а при необходимости катер может становиться и пилотируемым. В рамках презентации продемонстрированы возможности «Тоуфан-1» на примере уничтожения корабля – мишени.