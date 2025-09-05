Украинские специалисты работают над производством дальнобойного оружия, были успешные испытания. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Дальнобойность украинскими специалистами развивается, многое разработано, многое испытано. Испытания были положительные», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина услышала сигнал России о возможности членства Киева в Европейском союзе (ЕС). Он отметил, что этот сигнал также необходимо услышать «большим друзьям России в Европе».