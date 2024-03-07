Те, кто хочет мира в Украине, должны мобилизовать все средства для того, чтобы она могла защищаться, и предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дальнобойного оружия.

Об этом заявила в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

«Тот, кто хочет достижения мира <…>, должен для Украины мобилизовать все средства», – сказала она. «Это конкретно означает: больше боеприпасов, больше средств ПВО, больше дальнобойного оружия для того, чтобы Украина могла обеспечить свое выживание», – заявила Бербок.

Отметим, что именно канцлер Шольц противится предоставлению Украине немецких дальнобойных ракет Таурус. (УНИАН)