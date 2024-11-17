Администрация Джо Байдена после продолжавшихся несколько месяцев раздумий наконец дала Украине разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.

По словам собеседников издания, первоначальной мишенью этих ударов станет российские и северокорейские войска в Курской области, часть которой Вооруженные силы Украины удерживают с начала августа.

Россия собрала 50-тысячную группировку, включая около 10 тысяч солдат КНДР, чтобы вытеснить ВСУ из-под Курска, где под их контролем оказалось почти 1000 кв км территории.

Впоследствии география ударов АTACMS может расшириться, утверждают источники NYT. «Зеленый свет» на дальнобойные удары стал ответом на переброску северокорейских военных в РФ, число которых, по данным Bloomberg, может вырасти до 100 тысяч.

Киев еще в сентябре передал в Вашингтон список целей для возможных ударов ATACMS по России, включив в него склады, топливные базы и военные аэродромы на расстоянии в несколько сотен километров от границы.

Имеющую предельную дальность в 300 км ATACMS могут дотянуться до девяти крупных российских городов с суммарным населением 4,7 миллиона человек. По данным американского Института изучения войны (ISW), в радиусе их поражения окажутся два города-миллионника — Ростов-на-Дону (население 1,14 млн человек) и Воронеж (1,046 млн), а также ряд областных центров: Курск (население — 436 тысяч человек), Орел (296 тысяч человек), Брянск (373 тысячи человек). На предельной дальности ATACMS находятся также Липецк (486 тысяч человек), Смоленск (312 тысяч) и Калуга (329 тысяч).

В общей сложности на территории, попадающей в радиус поражения западного дальнобойного оружия, находятся не менее 245 военных объектов России, подсчитали в ISW. Среди них — 16 аэродромов российской военной авиации, а также места базирования российских частей, штабы, командные пункты, военные заводы и склады горючего. (moscowtimes.ru)