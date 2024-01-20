Открытое акционерное общество «РЖД» запустит полностью беспилотный поезд в 2026 году, а частично беспилотный поезд запустят на Московском центральном кольце летом 2024 года.

Об этом глава холдинга Олег Белозёров заявил на пленарной дискуссии, посвященной теме «Транспортная система будущего на благо пассажира», проходящей в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Этим летом мы запустим беспилотный контрольный поезд на уровне 3 «А» на Центральном кольце в Москве. На следующем этапе мы планируем запустить полностью беспилотный поезд в 2026 году», — отметил он.