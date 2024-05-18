Завтра ожидается ввод в эксплуатацию гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз между Ираном и Азербайджаном.

Данный гидроузел является одним из важнейших проектов между двумя странами, который полностью готов к эксплуатации.

Так, с вводом в эксплуатацию в эксплуатацию гидроузла «Гыз Галасы», расположенного в 196 км ниже Аразской водной плотины, на территории Ирана будет обеспечено водой 74 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий (62 тысячи гектаров в Ардебильской области, 12 тысяч гектаров в Восточно-Азербайджанской области). Таким образом, это приведет к увеличению производства сельскохозяйственной продукции на указанных территориях.

Из-за паводков по обе стороны гидроузла «Гыз Галасы» предусмотрен регулирующий канал.

Отметим, что иранская сторона отмечает, что на гидроузел «Гыз Галасы» были потрачены средства в размере 5,5 триллиона риалов (около 131 миллиона долларов США).

Посредством этой водной плотины будет обеспечено водой 74 тысячи гектаров в провинциях Восточный Азербайджан и Ардебиль Ирана, что обеспечит работой 85 тысяч человек.

Эта водная плотина будет регулировать 2 миллиарда кубометров воды в год (1 миллиард кубометров для Азербайджана, 1 миллиард кубометров для Ирана).