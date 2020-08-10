Турция продолжит разведку углеводородов в Восточном Средиземноморье

Турция продолжит разведку углеводородов в восточной части Средиземного моря.

Для разведки углеводородов к берегам Кипра направится сейсмическое исследовательское судно Oruç Reis, сообщает Агентство Анадолу.

Работы будут проводиться в зоне, о которой было объявлено ранее. Миссия продолжится до 23 августа.

Судно Oruç Reis будут сопровождать корабли Ataman и Cengiz Han.

Турецкое сейсмическое исследовательское судно Oruç Reis способно проводить любые геологические, геофизические, гидрографические и океанические исследования, главным образом разведку природных ресурсов.

Oruç Reis – одно из немногих исследовательских кораблей в мире, способных выполнять несколько задач. Полностью оборудовано всей необходимой техникой.

Может выполнять двумерные и трехмерные сейсмические, гравиметрические и магнитно-геофизические исследования.

На глубине до 8 тысяч метров Oruç Reis может выполнять трехмерные, до 15 тысяч метров — двумерные сейсмические операции.