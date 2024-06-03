Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на президентских выборах может использовать службы разведки для возмездия над своими политическими оппонентами. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на более десятка бывших офицеров разведки, западных чиновников и законодателей.

В публикации отмечается, что Трамп может превратить разведслужбы США в оружие «возмездия» против своих внутренних политических оппонентов, если он пройдет на второй президентский срок.

По словам бывшего сотрудника нацбезопасности, который работал под началом Трампа, его беспокоит подобная перспектива, он также не встречал ни одного коллегу высокого ранга, который считал бы угрозу преувеличенной.

Источники телеканала подчеркивает, что иностранные союзники США уже обеспокоены последствиями возможного второго срока Трампа на посту президента. Отмечается, что они могут незаметно сократить объем информации, которой они делятся со своими американскими коллегами.