Днем 9 сентября , израильская авиация нанесла точечный удар по зданию в Дохе, где, по данным источников, находились ключевые лидеры политбюро ХАМАС. Это событие стало не только военной сенсацией, но и важнейшим политическим сигналом для всего региона.

Операция, по различным источникам, получившая название ««Огненный саммит», символизирующее решимость и масштаб удара по лидерам ХАМАС за пределами привычных театров военных действий. Израиль сразу же подчёркивает свою автономию: это была полностью самостоятельная атака, без координации с США — как заявил Нетаньяху, «Израиль инициировал, Израиль провёл, Израиль несёт ответственность

Долгожданная «встреча безопасности»

По данным собеседников в дипломатических кругах, руководство ХАМАС уже много месяцев избегало собираться в одном месте, опасаясь ликвидации. Паранойя усилилась после 12-дневной войны, когда Израиль в первые часы конфликта поразил высокопоставленных представителей КСИР и иранских военных советников.

Тем не менее, в этот раз «последнее предложение» Вашингтона стало достаточно весомым поводом для экстренного совещания. Дональд Трамп, который всё активнее возвращается в ближневосточную политику, публично озвучил инициативу, названную им «последним шансом» для ХАМАС.

«Сложно отделаться от мысли, что сама публикация этой инициативы могла быть рассчитана на то, чтобы собрать руководство ХАМАС в одном месте», — говорит аналитик одного из израильских институтов безопасности.

Как проходила атака

Согласно сообщениям официальных СМИ, в операции участвовало не менее 15 израильских самолётов, включая заправщики и беспилотники. Эскадрилья прошла над Красным морем, минуя египетское и саудовское ПВО, и вышла на рубеж пуска высокоточных ракет, в районе несения «боевого « дежурства американской венной базы.

Особое внимание вызвал тот факт, что ни катарская система ПВО, ни силы США, чья крупная военно-морская база расположена в 30 километрах от места удара, не предприняли никаких действий. Более того, по некоторым данным, перед атакой израильские беспилотники провели разведку цели, убедились в отсутствии посторонних лиц — и только затем был нанесён удар.

Для справки: Эль-Удейд: «авианосец на суше»

База Эль-Удейд в Катаре — это крупнейший американский военный объект за пределами США на всём Ближнем Востоке. Здесь расквартированы около 10–11 тысяч военнослужащих США и союзников, а также находится передовой штаб Центрального командования США (CENTCOM) и центр управления воздушными операциями (CAOC). Именно отсюда координируются все воздушные миссии США в Ираке, Сирии, Афганистане и над Персидским заливом.

Аэродром базы оборудован самой длинной ВПП в регионе — около 4,5 км, что позволяет принимать тяжёлые стратегические бомбардировщики B-52, B-1B и даже B-2 Spirit. Здесь постоянно базируются десятки самолётов-заправщиков KC-135 и KC-10, разведывательные беспилотники и ротационные эскадрильи истребителей F-15, F-16 и F-22. По сути, Эль-Удейд — это «авианосец на суше», способный в течение нескольких часов обеспечить масштабную воздушную операцию в любой точке Ближнего Востока.

Именно поэтому молчание базы во время удара по Дохе выглядит особенно символично. Если бы ПВО Катара или дежурные силы США действительно воспринимали израильский налёт как угрозу, они могли бы поднять в воздух дежурные F-15 и отследить вторжение задолго до подхода к цели. Но тревога объявлена не была. Это косвенно указывает на то, что операция Израиля либо была заранее согласована, либо американцы сознательно выбрали позицию невмешательства.

«Сложно поверить, что Катар или США не заметили целую авиационную группу, — говорит эксперт по ПВО из региона. — Вероятнее всего, им просто не дали команду реагировать».

Политический сигнал всему региону

Смена приоритетов Израиля также очевидна. Если раньше на первом месте была задача освобождения заложников, то теперь акцент сместился на ликвидацию ХАМАС как военной силы. Операции в Газе, судя по всему, будут продолжаться параллельно любым переговорам — до тех пор, пока не найдётся командир, готовый подписать капитуляцию.

Для многих стран региона это стало удобным моментом дистанцироваться от ХАМАС. Катар, долгое время предоставлявший его лидерам убежище, оказался в неудобном положении: официальная Доха вынуждена балансировать между имиджем нейтрального посредника и необходимостью не портить отношения с Вашингтоном.

«Сегодня мы видим редкий консенсус: ХАМАС надоел всем — и как военная организация, и как политическая», — говорит источник в одной из арабских столиц.

ХАМАС под ударом и под давлением

Следует помнить, что движение давно разделено на две ветви: боевиков в секторе Газа и политбюро, которое живёт на миллиарды долларов помощи спонсоров. Многие члены руководства — долларовые миллионеры и миллиардеры, ведущие роскошный образ жизни между Дохой, Стамбулом и Бейрутом.

Теперь, после удара, уцелевшие лидеры ХАМАС наверняка уйдут в ещё более глубокое подполье. Но история показывает: если Израиль мотивирован, он находит цели — будь то легендарный Мохаммед Дейф или братья Синуары.

Почему лидеры ХАМАС не готовы к миру

Главная причина — деньги. Многие члены политбюро — долларовые миллиардеры. Они давно превратили международную помощь и спонсорские вливания в инструмент личного обогащения, вкладывая средства в строительные компании по всему Ближнему Востоку, в девелоперские проекты и финансовые фонды.

Мирное урегулирование означало бы, что придётся инвестировать в реальное восстановление Газы, создавать рабочие места, строить школы, больницы — а значит, делиться накопленным капиталом. Для многих лидеров это экономически невыгодно: доходность от «мира» значительно ниже, чем от глобальных бизнес-проектов.

С боевиками, живущими в Газе, ситуация противоположная: они выживают за счёт гуманитарных программ ООН, UNRWA и локальных налогов с «туннельной экономики». Возможность уехать в третью страну — это скорее билет в никуда: пара миллионов долларов, накопленных за годы, быстро закончатся, а дальше их ждёт неизвестность.

Таким образом, ХАМАС оказался в ловушке:

Политическое крыло не готово к миру, чтобы не делиться ресурсами.

не готово к миру, чтобы не делиться ресурсами. Военное крыло не готово к миру, потому что отступление будет восприниматься как поражение.

А компромисс, как известно, на Ближнем Востоке считается слабостью.

Израильская стратегия: «бить до конца»

В Иерусалиме это прекрасно понимают. Поэтому приоритет сместился с освобождения заложников на уничтожение ХАМАС как структуры. Переговоры, если и будут, то только параллельно с ликвидациями.

Израильский подход опирается на опыт ликвидации лидеров террористов — от Яхьи Айяша до Мохаммеда Дейфа. Каждая операция демонстрирует: время и технологии работают на Израиль

Большая игра

В контексте происходящего очевидно, что региональные игроки всё чаще соглашаются на роль Израиля как «санитара» региона. В Ливане и Сирии удары по складам «Хезболлы» стали рутиной. Никто не спешит открывать огонь по израильским самолётам — максимум звучат формальные протесты.

Эксперты всё чаще говорят, что многие режимы региона используют Израиль как инструмент зачистки: нежелательные вооружённые формирования уничтожаются «чужими руками».

«Когда израильский беспилотник ночью поражает одиночную цель на мотоцикле в пустыне, это вряд ли только заслуга разведки. Часто информация приходит от тех, кому выгодно убрать эту фигуру с доски», — отмечает один из аналитиков.

Именно поэтому удар по Дохе выглядит не только военной, но и дипломатической операцией. Он показал: если лидеры террористических группировок не готовы к компромиссам, их готовы устранять — даже на территории «дружественных» государств.

Итог: тупик, из которого выхода не будет без силового решения

ХАМАС оказался организацией, которой некуда отступать. Политическое крыло не готово делиться накопленным капиталом, а боевики не готовы отказаться от оружия, понимая, что в мирной жизни их ждёт нищета или эмиграция.

Израиль, похоже, принял стратегию доведения конфликта до конца. Уничтожение руководства ХАМАС, даже на территории дружественных государств, становится частью этой стратегии.

Не стоит забывать и об идеологии. Согласно Хартии ХАМАС, Израиль должен быть уничтожен, а на его месте должно возникнуть исламское государство шиитского толка — без места для обычных арабов и палестинцев, живущих на этой территории. Программа ХАМАС не оставляет компромисса: такое государство станет новой язвой на теле Ближнего Востока. Это понимают все — от Египта до Саудовской Аравии.

И именно поэтому, как признают эксперты, региональные столицы молчаливо соглашаются с тем, что эту угрозу необходимо устранить. И делают это — руками Израиля.

Все региональные игроки хотят избавиться от террора, но никто не хочет пачкать руки, а порой и просто этого боится. Поэтому сегодня Израиль делает грязную работу за всех.

P.S. в заключение!

Стоит напомнить, что ещё 12 сентября 2001 года, на следующий день после терактов в США, Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1368, призывающую государства сотрудничать в преследовании террористов, где бы они ни находились. А спустя три недели была принята резолюция 1373, которая прямо запрещает предоставлять убежище лицам, причастным к терроризму.

В этом контексте действия Израиля выглядят не только политически мотивированными, но и юридически оправданными: они соответствуют духу решений СБ ООН, которые остаются обязательными для всех государств. Поэтому попытки осудить Израиль за удар по лидерам ХАМАС в Дохе неизбежно упираются в факт — международное право на стороне тех, кто борется с терроризмом.

Юрий Бочаров