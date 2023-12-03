Министерство энергетического перехода Франции впервые выдало разрешение на разведку месторождений природного водорода. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном вестнике правительства Journal Officiel.

«Постановлением министра энергетического перехода <…> исключительная лицензия на разведку месторождений природного водорода, гелия и сопутствующих веществ в департаменте Атлантические Пиренеи (юго-запад Франции) была выдана компании TBH2 Aquitaine», — отмечается в тексте.

Площадь территории, на которой будет вестись разведка, составит около 225 кв км.

Природный водород, также называемый белым, присутствует в земной коре. Предполагается, что при его добыче выбросы углекислого газа в атмосферу должны быть значительно ниже, чем при производстве серого водорода.(ТАСС)