Министерство внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдало лицензию на экспорт в Украину 24 истребителей F-16 и семи авиационных двигателей для них. Это следует из письма министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, которое было опубликовано на сайте нижней палаты парламента Нидерландов.

В документе говорится, что лицензия на экспорт была выдана 19 июня и Нидерланды «скоро поставят первые F-16 в Украину». Однако в нем также отмечается, что «по запросу Украины информация больше не будет разглашаться в преддверии первой поставки», а представители парламента будут проинформированы об этом конфиденциально.

В июне Оллонгрен сообщала, что первые F-16 передадут Украине «этим летом», а в дальнейшем экспорт самолетов поставят «на поток». Однако после этого Минобороны Нидерландов опубликовало заявление о том, что 24 истребителя будут поставлены «после лета».

В прошлом году Нидерланды вместе с Великобританией создали международную коалицию по закупке F-16 для Украины. Также власти страны направили свои истребители в учебный центр в Румынии для подготовки украинских пилотов.

После передачи истребителей Киеву Нидерланды разрешили украинским военным наносить с их помощью удары по территории России. При этом Оллонгрен подчеркивала, что Украину просят «соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, а это означает, что они используют его (вооружение) для достижения военных целей, которых им необходимо достичь в целях самообороны».

В ВСУ, между тем, сообщали, что планируют оставить часть переданных F-16 на авиабазах за пределами страны, в том числе чтобы они не стали «мишенями» для России. В российской Госдуме при этом пообещали бить по аэродромам европейских стран, на которых будут размещаться украинские F-16, если они будут совершать с них боевые вылеты.

В свою очередь, МИД России заявил, что Москва будет рассматривать любые модификации полученных Украиной F-16 в качестве носителей ядерного оружия, а отправку самолетов Киеву расценит «как целенаправленную провокацию» со стороны США и НАТО. (moscowtimes.ru)