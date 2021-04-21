Турция привлекла к учениям десантный корабль-амфибию Anadolu

В настоящее время идет подготовка к включению десантного корабля Anadolu в арсенал турецкой армии.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Было отмечено, что вертолеты десантной бригады морской пехоты и сухопутных войск Турции проводят совместные учения.

Стоимость корабля-амфибии Anadolu составляет 650 млн долларов. Судно введено в эксплуатацию в 2021 году и в настоящее время проходит испытания. Его длина составляет 232 м, ширина — 32 м, высота — 58 м. Личный состав корабля включает, в общей сложности, 1 223 человека — 56 военнослужащих авиакрыла, 50 медиков, 200 штабных, 550-570 десантников, 371 человека экипажа.