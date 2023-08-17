Власти Турции выразили беспокойство по поводу инцидента с турецким грузовым судном «Шюкрю Окан», на которое 13 августа с целью досмотра высадились российские военные. Анкара предупредила Москву о дальнейшей эскалации напряженности в Черном море, если подобные инциденты будут повторяться, говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией, учрежденного под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое цитирует ТАСС.

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», — заявила администрация президента Турции. В течение нескольких дней после инцидента Анкара не комментировала его.

Патрульный корабль Черноморского флота РФ «Василий Быков» 13 августа открыл предупредительный огонь в сторону сухогруза, который следовал в украинский порт Измаил. По данным Минобороны РФ, это произошло после того, как сухогруз проигнорировал требования остановиться для досмотра.

Затем на «Шюкрю Окан» высадилась группа российских военных, которые досмотрели судно. После досмотра сухогруз продолжил следовать в украинский порт.

Во вторник, 15 августа, Минобороны России обнародовало кадры досмотра российскими военными сухогруза. На записи члены экипажа судна стоят на коленях и с руками за головой. На вопрос, почему капитан не остановил сухогруз, он отвечает, что «плохо понял».

Россия вышла из зерновой сделки по вывозу сельхозпродукции из Украины и предупредила, что с 20 июля будет считать все суда в акватории Черного моря, направляющиеся в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. При этом страны, под флагами которых будут следовать корабли, Москва пообещала расценивать как вовлеченные в конфликт на стороне ВСУ.