Турция 26 августа напомнит Финляндии и Швеции о документе с десятью пунктами, которые скандинавские страны должны выполнить для того, чтобы Анкара согласилась поддержать их вступление в НАТО. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Анкара намерена представить Хельсинки и Стокгольму обновленный список террористов, которые должны быть экстрадированы в Турцию. Газета уточняет, что в список добавлены имена террористов, которых ранее запрашивали из скандинавских стран, но не вернули.

26 августа в Финляндии состоится первое заседание Совместного постоянного механизма, созданного в рамках трехстороннего меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Тогда страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, в том числе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Турцию будет представлять делегация во главе с пресс-секретарем президента Ибрагимом Калыном и заместителем главы МИД Седатом Оналом.