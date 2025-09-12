Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России будет представлен 15 сентября. Об этом в эфире радио France Inter сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«В понедельник Евросоюз представит новый пакет санкций, который впервые с прихода в Белый дом [президента США] Дональда Трампа составлялся в прямой координации с ним», — сказал он.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.