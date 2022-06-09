Турция передала России документы с фактами о том, что члены Рабочей партии Курдистана и отряды «Сил народной самообороны» (запрещены в Турции и признаны террористическими) совершают нападения на мирных жителей на севере Сирии, где Анкара намерена провести новую трансграничную операцию. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, эта тема будет затронута на предстоящих переговорах в рамках астанинского формата.

Также в Анкаре заявили, что страны Запада игнорирует гибель мирных жителей, несмотря на то, что число погибших постоянно увеличивается, говорится в статье.

Ранее газета Sabah сообщала, что вооруженные силы Турции и Сирийская свободная армия (ССА) завершили подготовку к новой антитеррористической операции в Сирии и ожидают приказа Анкары.

До этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вооруженные силы страны готовы начать новую военную операцию на севере Сирийской Арабской Республики «в любое время».