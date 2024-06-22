Турецкие власти предупредили о риске столкновения с США в Сирии, если в курдских регионах на севере этой страны состоятся муниципальные выборы. Об этом со ссылкой на источники в структурах безопасности сообщает телеканал TGRT.

США, Иран и Россия продолжают дипломатические контакты «с целью полностью исключить проведение так называемых выборов, которые террористическая организация РПК пытается организовать на севере Сирии», как отметил телеканал. Источники в структурах безопасности заявили, что Турция в очередной раз указала США на необходимость не переноса, а отмены голосования, иначе «Турция и США столкнутся, окажутся в состоянии противостояния». Такое предупреждение якобы было сделано Анкарой Вашингтону. Американская сторона, как отмечает телеканал, пока не заявляла о своей поддержке этих выборов.

Также телеканал сообщил, что контакты с Сирией насчет отмены голосования зашли в тупик. Этот вопрос планировалось обсудить еще в прошлом году на четырехсторонней встрече представителей разведки, которая так и не состоялась. Источники в сфере безопасности отмечают, что помочь решению проблемы мог бы вывод войск США из Сирии, но это представляется нереалистичным, пока в регионе сохраняется присутствие России и Ирана. Анкара критикует Вашингтон за его содействие курдским организациям в Сирии и Ираке, заявляя, что это противоречит духу союзничества.

Выборы в т.н.курдскую автономную администрацию на севере Сирии были намечены на 11 июня, но перенеслись на 8 августа. В Турции неоднократно заявляли, что не допустят их проведения, предупреждая о возможности военной операции на приграничной территории. Обеспокоенность Анкары обусловлена тем, что РПК и ее сирийское ответвление «Силы народной самообороны» за счет голосования легитимизируют себя в этом районе, что противоречит стратегии национальной безопасности республики. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщал о планах завершить создание на севере Сирии зоны безопасности шириной 30 км, чтобы обеспечить контроль над участком границы протяженностью 600 км и минимизировать террористические угрозы, исходящие из соседней страны. (ТАСС)

