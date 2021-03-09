Турция окажет поддержку в превращении Карабаха в центр высоких технологий

Технопарк İstanbul и Агентство инноваций Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве в области высоких технологий. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, говорится в сообщении технопарка İstanbul.

Документ предусматривает осуществление совместной деятельности сторон в будущем и создание совместных парков высоких технологий.

В частности, речь идет о превращении Карабаха в центр высоких технологий и инноваций, обмене опытом и знаниями, обучении молодых специалистов, а также организации программ с целью повышения уровня технологических знаний в регионе.

Генеральный директор технопарка Istanbul Билал Топчу, комментарий которого приведен в сообщении, выразил удовлетворение тем фактом, что технопарк сможет оказать поддержку Агентству инноваций Азербайджана в «написании новой истории» Карабаха.

«Специалисты высокого уровня в области инноваций Турции передадут свой опыт Азербайджану. Мы будем оказывать поддержку развитию высокотехнологичной продукции в технопарках, которые будут созданы в рамках соглашения. Верим, что данное соглашение внесет значимый вклад в объединение научных знаний Турции и Азербайджана, трудоустройство молодых инженеров и даст возможность молодым предпринимателям претворить в жизнь свои идеи», — сказал Топчу.