Годовая инфляция в Азербайджане официально не превысила одного процента. Темпы прироста цен, по уверению профильных чиновников, но это не означает удешевления. Потребительский рынок все еще находится во власти высоких цен.

В первом квартале индекс потребительских цен, по данным Госкомстата, был на уровне 0,7 процентов. В структуре роста упомянутый показатель понизился в годовом исчислении в сегменте напитков и табачных изделий до 99,3. Официальная статистика анонсирует подорожание непродовольственных товаров до 101,3%. Наиболее значительный рост традиционно наблюдался в секторе платных услуг населению, который усилился в начале года до 102,4%.

Кроме того, по данным статистики, в апреле индекс потребительских цен оставался неизменным по сравнению с тем же месяцем минувшего года. Впрочем, инфляционная картина не однородна. Она отражает некоторый спад в сегменте продовольствия, напитков и табачной продукции до 98,2 процентов, в то время как цены на непродовольственные товары несколько подросли — до 100,9%. Подорожание платных услуг составило 102 процента. Как показали цифры, если сравнивать с мартом, в апреле индекс потребительских цен несколько снизился до 99,9%.

Статистические данные по инфляции заложили основу под недавнее снижение ставки Центробанка. Главное основание для этого — умеренный рост цен, обусловленный снижением темпов глобального подорожания и комплексными мерами Правительства Азербайджанской Республики по удержанию ценового восхождения на внутреннем потребительском рынке, считает регулятор. На этом фоне национальный финансовый регулятор сохраняет прогноз годовой инфляции в целевом коридоре 4±2, допуская вероятность ее снижения до конца текущего года.

Как видно из прогнозов главного банка Азербайджана, необходимость держать стоимость денег для экономики на высоких уровнях выглядит неубедительно, а значит, самое время включить финансовые рычаги на удешевление централизованных кредитов.

Между тем, по мнению аналитиков, инфляция в Азербайджане хоть и падает, цены на потребительском рынке высокие, поскольку рекордное подорожание двух прошедших под знаком пандемии лет, по сути, никуда не делось. По словам экономиста Пярвиза Гейдарова, официальная статистика проливает свет на нормализацию ценовой ситуации после трехлетнего повышения цен. Однако восприятие этих процессов у потребителей невыраженное, поскольку на ощущении инфляции сказалось сильное повышение предыдущих двух лет. Цены на продовольственном рынке существенно выросли, при этом стоимость многих продуктов остается достаточно высокой».

По мнению экономиста, приведенные официальной статистикой данные говорят о замедлении процессов подорожания на потребительском рынке, однако достигнутые ценовые пики остаются прежними – они никуда не делись.

Надо сказать, что по итогам трех месяцев – в январе – марте общий розничный товарооборот в республике превысил в реальном выражении 3 процента, несмотря на 1-процентную инфляцию. При этом вес продуктов питания в общей потребительской корзине традиционно перевешивает и занимает большую часть потребительских трат. Как отмечается в официальной отчетности, за январь – март в розничной торговой сети потребителям продано товаров на 13 474,2 млн манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 7 543,6 млн. манатов, непродовольственных товаров на 5930,6 млн. манатов.

Статистические данные показывают, что 51,1 процента расходов приходится на продукты питания, 4,9 процентов трат занимают напитки и табачные изделия, 15,1 процента в структуре расходов — текстильные изделия, одежду и обувь, 5,4 процента — автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,5 процентов -электротовары и мебель. На фармацевтические и медицинские товары приходится 2,3 процента расходов, а далее следуют траты на оборудование компьютеры, печатную продукцию и прочие непродовольственные товары.

На этом фоне определенное снижение обещает сезонное удешевление фруктов и овощей. Но нестабильная погода, а главное, специфика далекого от конкуренции местного рынка, пока еще держит средний прайс на сезонный ассортимент продукции в напряжении. Покупатели и торговцы отмечают сильную волатильность – на смену перманентному удешевлению сельхозпродукции приходит новая волна роста цен.