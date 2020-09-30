Турция назвала ложными заявления о применении своих БПЛА и самолетов в Карабахе

Минобороны Турции прокомментировало данные об участии беспилотников и самолетов страны в боевых действиях в непризнанном Нагорном Карабахе, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отрицают эту информацию и обвиняют в ее распространении официальные структуры Армении.
Кроме того, заявления об участии турецких военных летательных аппаратов также назвали «ложными».
«Армия Азербайджана за последние несколько дней продемонстрировала миру, что способна победить собственными силами», — подчеркнули в минобороны Турции.
Ранее Армения заявляла о том, что турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении.