Турция намерена построить порядка 200 тыс. домов в Сирии для беженцев из этой страны, возвращающихся на родину с турецкой территории, сообщил в понедельник ее президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства.

«Мы приступаем к проекту строительства для беженцев 200 тыс. домов», — сказал он.

Ранее турецкие власти сообщали, что планируют сдать до конца года порядка 100 тыс. домов для сирийских беженцев в Идлибе.

Ситуация с сирийскими беженцами была в центре внимания правительства Турции. Ранее в тот же день Эрдоган сообщал, что турецкие власти не намерены насильственно высылать находящихся на территории страны сирийских беженцев, в чем их обвиняет оппозиция.