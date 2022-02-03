В четверг состоялась церемония подписания межправительственных соглашений между Украиной и Турцией, сообщает Агентство Анадолу.

Ранее сегодня президенты Турции и Украины провели трехчасовые переговоры в Мариинском дворце.

Переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Состоялось десятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция — Украина.

Турция готова сделать все возможное для прекращения напряженности между двумя соседними дружественными странами [Украиной и РФ] Черноморского региона. Мы готовы организовать встречу лидеров [Зеленского и Путина] либо предоставить площадку для технических переговоров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве.

Эрдоган подчеркнул, что позиция Турции по вопросу поддержки территориальной целостности Украины, включая Крым, и суверенитета этой страны остается неизменной.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что кризис на востоке Украины будет урегулирован в соответствии с минскими договоренностями и с учетом территориальной целостности Украины.

«Турецко-украинские переговоры и подписанные соглашения – показатель воли двух стран к дальнейшему углублению стратегического партнерства», — сказал далее Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что в ходе переговоров с украинским лидером, обсудил также положение соотечественников в этой стране, в особенности крымских татар.

Эрдоган отметил, что крымские татары формируют исторический мост дружбы между Турцией и Украиной.

Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил президента Турции за инициативу посредничества с целью снижения напряженность между Украиной и Россией.

«Ваш визит – показатель того, кто именно стоит рядом с Украиной в трудную минуту. Наша страна не забудет этого», — сказал он.

Зеленский сообщил, что в соответствии с одним из соглашений, подписанных сегодня в Киеве, компания BAYKAR Makina сможет расширить производство беспилотников в Украине.