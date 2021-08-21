Турецкая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) и пакистанская авиастроительная компания National Engineering & Scientific Commission (NESCOM) подписали контракт по разработке и модернизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщили агенстству Анадолу в TUSAŞ, документ подписан в рамках 15-ой Международной выставки оборонной промышленности (IDEF-21) в Стамбуле.

В рамках соглашения, в частности, будет сделан упор на дальнейшем совершенствовании ударных беспилотников Anka. Планируется наладить совместное производство комплектующих для БПЛА Anka.

Гендиректор TUSAŞ Темел Котил выразил уверенность в том, что контракт с Пакистаном принесет выгоду индустрии БПЛА Турции. «Наши БПЛА станут еще более мощными»,- подчеркнул Котил.

БПЛА Anka в последние годы играют важную роль в обеспечении безопасности границы Турции и борьбе с терроризмом. На балансе Минобороны и МВД Турции находятся не менее 25 подобных аппаратов, общий налет которых превысил 75 тыс. часов.