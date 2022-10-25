Турция и Армения в ближайшее время могут предпринять первые шаги по открытию границ и организации приграничной торговли, сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

«КПП Аликан в Армении виден в бинокль с погранпункта Акьяка в Турции. В 1993 году, когда была закрыта граница, через нее перевезли 40 тыс. тонн материалов и проследовали 140 тыс. человек. При открытии границы эти показатели вырастут минимум в 10 раз. При принятии решения об открытии границы [с Арменией] КПП Акьяка заработает в течение месяца», — отмечает Sabah.

Дипломатические источники, на которые ссылается газета, положительно характеризуют последние события, касающиеся процесса нормализации между Турцией и Арменией. При этом источники увязывают открытие границы между двумя странами с заключением мирного договора между Баку и Ереваном.