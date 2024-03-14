Европарламент продлил еще на год режим беспошлинной торговли с Украиной и Молдовой. За приостановку импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС проголосовали в среду, 13 марта, 347 депутатов, 117 были против и 99 воздержались. Согласно этому решению, льготный режим торговли продлится до 5 июня 2025 года.

В законе есть и новые условия: он дает Еврокомиссии полномочия принимать экстренные меры в случае значительных сбоев на рынке ЕС из-за украинского импорта, включая чрезвычайное ограничение для «особо чувствительной» сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц и сахара. Если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, пошлины будут вновь введены, отмечается в постановлении.

Евродепутаты также подчеркнули, что меры по либерализации торговли зависят от уважения в Украине демократических принципов, прав человека, верховенства закона и от постоянных усилий по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Отдельным голосованием Европарламент поддержал приостановку еще на один год действия всех таможенных и импортных пошлин, применяемых к продукции из Молдовы.

Следующим шагом станет утверждение постановления в Совете ЕС, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. (DW)