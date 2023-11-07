Еврокомиссия намерена рекомендовать запуск переговоров с Украиной и Молдовой о присоединении этих двух государств к европейскому блоку. Предположительно, процесс будет запущен 24 марта, сообщил в Твиттере корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По сведениям журналиста, Грузия в ближайшее время получит статус кандидата с условиями для перехода к следующему шагу.

Йозвяк ссылается на встречу глав офисов еврокомиссаров, представляющих все 27 государств-членов ЕС. В понедельник они обсуждали вопросы расширения блока. «Переговоры продолжатся завтра по финальным деталям, но основные предпосылки ясны», — отмечает Йозвяк.

Киев подал заявку на членство в ЕС спустя всего несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Спустя несколько месяцев Украина получила статус кандидата на вступление. Это расценивается как важный сигнал поддержки со стороны Брюсселя.

В субботу на прошлой неделе в Киеве побывала глава Евокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы обсудить, в том числе, перспективы вступления Украины в ЕС с президентом Владимиром Зеленским. Украинское агентство УНИАН приводит слова фон дер Ляйен о том, что Киев достиг существенного прогресса в воплощении реформ, и что это будет засвидетельствовано в соответствующем отчёте.

Еврокомиссия должна представить к 8 ноября доклад с выводами о том, достигли ли Украина, Молдова и Грузия прогресса на пути к членству в ЕС. Также главный исполнительный орган ЕС должен решить перед саммитом, намеченным на 14-15 декабря в Брюсселе, открывать или нет переговоры по вступлению, писало на днях агентство France-Presse. Расширение блока будет в центре обсуждения предстоящего европейского саммита.