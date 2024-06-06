Вашингтон готовится пойти на крайние меры, чтобы лишить Москву экспортных доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил об обсуждении введения полного запрета на российский экспорт в Белом доме. Он назвал идею «не блестящей», но логичной, ведь Москва трансформирует свою экономику в военную. В связи с этим Запад должен активизировать усилия по предотвращению обхода антироссийских санкций.

Отмечается, что США по-прежнему нуждаются в российском обогащенном уране, палладии и минеральных удобрениях.