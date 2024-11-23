В Баку принято историческое решение. На COP29 принято решение обеспечить полное введение в действие Фонда потерь и ущерба, которого c нетерпением ждали развивающиеся страны, включая малые островные государства, наименее развитые и африканские страны. Это соответствует приоритету, установленному Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым для решения проблем, вызванных воздействием изменения климата на малые островные государства в рамках Председательства COP29.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, создание Фонда потерь и ущерба (Loss and Damage Fund) было согласовано на COP27, состоявшейся в Египте. Его целью является оказание финансовой помощи странам, наиболее уязвимым к воздействию изменения климата.

На COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах было принято решение о начале деятельности Фонда.

Как отмечается, Председательство COP29 предприняло значительные шаги для обеспечения функционирования Фонда, тесно сотрудничая с его правлением и Всемирным банком.

В сентябре текущего года на третьем заседании правления Фонда, состоявшемся в Баку, были приняты важные меры для начала его деятельности, включая назначение Ибрагима Шейха Дионга на должность исполнительного директора Фонда.

В рамках COP29 было подписано несколько важных соглашений, связанных с Фондом потерь и ущерба. К ним относятся «Соглашение о доверительном управлении» и «Соглашение о размещении Секретариата» между правлением Фонда и Всемирным банком, а также «Соглашение о принимающей стране» между правлением Фонда и принимающей страной, Республикой Филиппины.

В настоящее время общая сумма обещанной финансовой поддержки Фонду превышает 731,15 млн долларов США.

Благодаря этим достижениям Фонд потерь и ущерба сможет начать финансирование проектов, начиная с 2025 года. Это очередной успех Председательства Азербайджана в COP29.