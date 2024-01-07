Одно из самых эффективных вооружений, полученных Украиной от союзников, зенитно-ракетные комплексы Patriot, вскоре может стать бесполезным. Они спасли тысячи жизней, но чиновники Белого дома и Пентагона предупредили, что возможности США снабжать эти комплексы ракетами-перехватчикам вот-вот закончатся, сообщает The New York Times.

Patriot – одна из немногих систем, которая способна сбивать баллистические ракеты, которые вызывают наибольшее количество жертв, цитирует NYT украинского военного, который оценивает количество спасенных Patriot жизней в тысячи.

Накануне и после нового года Россия ожесточенно обстреливала украинские города. 29 декабря Россия выпустила более 120 ракет, убив по меньшей мере 44 человека, в том числе 30 в Киеве, а 2 января – еще около 100. Всего за пять дней, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было выпущено более 500 ракет. Наблюдатели ООН зафиксировали за это время 90 убитых мирных жителей и более 400 раненых.

Но каждая ракета для Patriot стоит $2-4 млн, а выделенные на поддержку Украины средства закончились. США продолжат поддерживать Украину в военной сфере столько, сколько потребуется – но не факт, что в масштабах двух последних лет, заявил на днях представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Чтобы поддержка возобновилась, ее должен утвердить Конгресс, но пока договориться Белому дому не удалось с ним договориться. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал условием одобрения нового транша помощи четкую стратегию по Украине с обозначенными целями и методами контроля за использованием выделенных средств.