Смягчение карантина обещает перспективы роста для туристической отрасли. На этом фоне Общественное объединение «Ассоциация туризма Азербайджана» ожидает подвижек в сфере гостеприимства в новом году.

Пандемия нанесла сокрушительный удар по туризму. Шутка ли, исполнилось почти два года с начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Весь мир продолжает переживать новые «волны», полные или частичные локдауны и ограничения в передвижениях по миру. Все это не могло не повлиять на туристический бизнес. Причем, как на туроператоров и другие компании, которые работают в этой отрасли, так и на самих туристов, которые вынуждены были подстраиваться под новые реалии. Однако свет в конце туннеля все же присутствует.

Как заявил в беседе с # председатель правления AzTA Ахмед Гурбанов, в этом году открылись воздушные границы Азербайджана с рядом стран, и сюда хлынул «определенный поток» туристов. Иностранные и местные граждане потянулись в отели, в выходные они почти полностью заполнены. В новом году, говорит он, ожидается, что воздушные и сухопутные границы с иными странами откроются: «Если это произойдет, поток туристов в Азербайджан увеличится. Кроме того, на освобожденных от оккупации территориях реализуется ряд проектов, строятся международные аэропорты. Иностранные туристы смогут совершать поездки в Карабах на самолете».

Свои коррективы в ожидания от нового года вносит и новая редакция закона «О туризме», которую планируют принять в наступающем году. «Последний закон был принят в 1999 году. В новом законе имеется много важных моментов. В частности, предусматривается создание реестра туристических компаний и отелей, что подвигнет эти объекты работать более прозрачно. То есть, информацию о компаниях можно будет увидеть через открытый реестр, и это простимулирует оживление туристического сектора», — уверен Гурбанов.

К тому же, несмотря на препятствия, наши граждане не оставляют надежды отдохнуть за границей. Но самое глобальное изменение, закономерно спровоцированное пандемией — переориентация путешественников на внутренние направления. Хотя границы оказались закрыты, желания отдыхать меньше не стало. Статистика показывает, что даже за прошлый ковидный год количество бизнеса в сфере общественного питания увеличилось, хотя доходы организаций общепита были намного скромнее.

Доцент Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Гюльнара Азизова считает, что причины прошлогоднего увеличения оборота ресторанно-гостиничного бизнеса объясняются не только тем, что их стало больше, но и притоком клиентов: «Выезд граждан на отдых и для прочих целей за границу усложнился, и, естественно, больше людей отдыхают внутри страны. В этом году частично открылись воздушные границы нашей страны, увеличился приток иностранных гостей, и это, безусловно, способствует спросу на субъекты гостиничного бизнеса, стимулируя развитие этой сферы».

Пандемия коронавируса нанесла очень сильный удар по международному туризму, заметил в этой связи экономист Эльданиз Амиров:

«Местную сферу гостеприимства последствия пандемии не обошли стороной. В то время как в некоторых секторах экономики наблюдался спад на 5-10, а в иных — на 50-100 процентов, в сфере туризма он достиг 400 процентов. Так, по статистике десяти месяцев этого года, в ненефтяном секторе, имеется ввиду его экспортный сегмент, фиксируется рост на уровне 42 процентов, но эта динамика обошла стороной сферу гостеприимства. Потому именно эта сфера нуждается в особом внимании».

По свидетельству экономиста, за время пандемии в мировых масштабах убытки туристической сферы приблизились к 3 трлн долларов, сотни миллионов людей остались без работы, и подобные кризисные явления не могли оставить в стороне местную сферу гостеприимства. Он также заметил, что вплоть до 2017 года доходы от туризма в стране были меньше тех средств, что расходовали наши туристы в зарубежных странах. Но начиная с упомянутого переломного года доходы от въездного туризма пошли в рост, а со временем уже иностранные туристы тратили в Азербайджане больше, чем наши — за рубежом.

«Все эти годы на уровне высшего политического руководства страны принимались меры по развитию этой сферы, — продолжил Амиров. – Росту турпотока во многом способствовали организованные в стране международные мероприятия и растущий имидж азербайджанской столицы. Пик развития туризма и притока в страну иностранных гостей пришелся на 2019 год. В позапрошлом году был зафиксирован максимальный поток туристов в Азербайджан – порядка 3,2 млн человек. Однако за последующие годы турпоток резко снизился из-за ограничений в рамках борьбы с COVID-19».

По мнению аналитиков, эту ситуацию можно выправить. Азербайджан обладает потенциалом принимать до 10 млн туристов в год, цитируют СМИ президента Международного бизнес-форума (IBF), основателя Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MUSIAD) Эрола Ярара. «С расширением международных маршрутов, авиарейсов, а также за счет облегчения визового режима и прочих мер, Азербайджан будет способен принять до 10 миллионов туристов в год», — сказал Эрол на 25-ом международном бизнес-форуме в Баку.