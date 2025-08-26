В Кемеровской области России из-за кризиса в угольной отрасли остановлены 17 предприятий.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции губернатор области Илья Середюк.

Вместе с тем, он отметил, что половина из них законсервированы, а работники перераспределены на другие предприятия холдингов, в состав которых входили закрывшиеся производства.

По его словам, проблемы связаны с западными санкциями и снижением мировых цен на уголь.

В регионе существует 151 предприятие по добыче и обогащению угля.