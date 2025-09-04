Президент Трамп в четверг примет в Белом доме около двух десятков высокопоставленных лидеров технологической и деловой отраслей. Мероприятие станет первым, проведенным в недавно отреставрированном Розовом саду Белого дома. Среди приглашенных, согласно списку, эксклюзивно полученному изданием The Hill, генеральный директор Apple Тим Кук, основатель Meta Марк Цукерберг, основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель OpenAI Сэм Альтман.

Встреча в Розовом саду запланирована после того, как генеральные директора и технологические лидеры примут участие в мероприятии Белого дома, посвященном искусственному интеллекту, которое проведет первая леди Мелания Трамп.

Примечательно также и то, что Кук встретится с Трампом накануне презентации новых iPhone. До этого между Трампом и Куком наблюдались напряженные отношения. Президент США выражал недовольство темпами вывода производства техники Apple из Китая.

Представитель Белого дома Дэвис Ингл ранее отмечал, что «Клуб Розового сада в Белом доме является самым модным местом в Вашингтоне, а возможно, и в мире». Он также подчеркивал, что президент с нетерпением ждет встречи с ведущими бизнесменами, политиками и технологическими лидерами на этом ужине и на многих других будущих ужинах на новой, красивой террасе Розового сада.

Среди других участников вечернего мероприятия в четверг — десятки выдающихся основателей и генеральных директоров, включая Сергея Брина и Сундара Пичаи (соответственно, сооснователь и генеральный директор Google), Сафру Кац (генеральный директор Oracle), Дэвида Лимпа (генеральный директор Blue Origin), Санджая Мехротру (генеральный директор Micron Technology) и Грега Брокмана (президент OpenAI).

В группу также входят Сатья Наделла (генеральный директор Microsoft), Вивек Ранадиве (основатель Tibco и владелец Sacramento Kings), Шьям Санкар (технический директор Palantir) и Александр Ванг (основатель Scale.ai и глава отдела супер-интеллекта в Meta).

Дэвид Сакс, венчурный капиталист, назначенный «царем» Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют, также будет присутствовать. Кроме того, на мероприятие приглашен Джаред Айзекман, генеральный директор Shift4, после того как Трамп отозвал его номинацию на пост главы NASA в июне.

Илон Маск, генеральный директор Tesla и основатель SpaceX, который несколько месяцев в начале года служил специальным государственным служащим и главным советником Трампа, прежде чем вступить с ним в конфликт, в списке приглашенных отсутствует.

Многие видные технологические лидеры стремились наладить более крепкие отношения с Трампом после его победы на выборах 2024 года, а их компании скорректировали свою политику, отказавшись от инициатив по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI), чтобы соответствовать администрации. Цукерберг, Пичаи и Альтман присутствовали на инаугурации Трампа, а Кук посещал Белый дом для объявления об инвестициях в американское производство.

Среди других приглашенных бизнес-лидеров — Джейсон Чанг (основатель CSBio), Натали Домпэ (генеральный директор Dompé Pharma), Дилан Филд (основатель Figma), Джон Херинг (сооснователь Vy Capital), Санни Мадра (президент Groq), Чамат Палихапития (основатель Social Capital), Марк Пинкус (основатель Zynga), Джейми Симинофф (основатель Ring) и Лиза Су (генеральный директор Advanced Micro Devices).