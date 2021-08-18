В Турции успешно продолжается реализация проекта по созданию национального военного самолета (MMU) пятого поколения. Об этом журналистам заявил генеральный директор турецкой компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темель Котиль на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021 в Стамбуле, передает Анадолу.

«18 марта 2023 года [в день празднования 108-летия победы при Чанаккале] в небо поднимутся учебный самолет HÜRJET и вертолет ATAK-2, а также состоится церемония вывода из ангара национального военного самолета», — сообщил Котиль.

Церемонию вывода из ангара самолета приурочат к празднованию столетия Турецкой Республики.

По его словам, также продолжаются работы в рамках проекта Göksungur, однако основные работы на данный момент связаны с самолетом HÜRJET, вертолетом ATAK-2 и национальным военным самолетом.

«HÜRJET – это особенный проект, который имеет большое значение для Турции. В рамках этого проекта было подготовлено большое число специалистов. Мы проделали определенную работу по взлету и посадке HÜRJET на авианосец», — сказал Котиль.

Гендиректор TUSAŞ также привлек внимание к широкой функциональности БПЛА, в частности при тушении лесных пожаров.

«БПЛА оснащены камерами ночного видения, поэтому фиксировали каждый пожар. Они оказались чрезвычайно эффективными в плане раннего предупреждения лесных пожаров», — отметил глава компании.

По его словам, TUSAŞ также стремится стать мировым брендом посредством создания предприятия по производству композитных материалов для самолетов.

«TUSAŞ является одним из технологических и инженерных центров Турции. Страна нуждается в инженерах, и компания нацелена на то, чтобы трудоустроить на своих объектах до 10 тысяч инженеров», — добавил Котиль.