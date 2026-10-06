Федеральный верховный суд Бразилии после президентских выборов рассмотрит вопрос об отмене приговора экс-президенту (2019-2022) Жаиру Болсонару. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

По информации издания, судья Верховного суда Нунис Маркис, одновременно возглавляющий Высший избирательный суд, намерен передать ходатайство защиты на рассмотрение полного пленума из 11 судей после голосования. Бывший глава государства был приговорен к 27 годам лишения свободы по обвинению в попытке государственного переворота и вооруженного мятежа после поражения на выборах 2022 года. Позднее по состоянию здоровья тюремное заключение ему заменили на домашний арест.

Газета отмечает, что перспектива отмены приговора экс-лидеру возникла на фоне успеха его сына, сенатора Флавиу Болсонару, победившего в первом туре выборов 4 октября с 47,03% голосов. Решающий раунд противостояния между Болсонару-младшим и действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой (45,16%) пройдет 25 октября. По оценкам бразильских экспертов и СМИ, фаворитом второго тура стал Флавиу Болсонару.

Как отмечает издание, Нунис Маркис в беседах со своим окружением указал на ряд «перегибов» в судебном процессе над политиком, который вел судья Алешандри ди Мораис. По мнению Маркиса, в ходе разбирательства было ущемлено право подсудимого на защиту, а назначенное наказание оказалось чрезмерно суровым. Маркис подчеркнул, что Уголовный кодекс Бразилии не предусматривает «политических санкций».