Спутник наблюдения за Землей Azərsky-2, который будет выведен на орбиту компанией «Israel Aerospace Industry» в следующем году, имеет массу 200 кг и будет функционировать в течение 7 лет.

По полученным Report сведениям, с его помощью можно делать фотографии поверхности с высоты 600 км.

Для запечатления кадров под микроспутником с производственным названием «OPTSAT 500» установлены 2 камеры с диафрагмой 50 см.

В заявлении израильской компании о спутнике говорится, что «OPTSAT 500» основан на 40-летнем опыте работы в космической отрасли.