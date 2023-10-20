Японская компания Toyota опубликовала изображение загадочной новинки. Автомобиль должен дебютировать в 2024 году.

По данным motor1.com, речь идет о новом поколении седана Camry. Судя по изображению, автомобиль получит V-образную переднюю светодиодную оптику и большие воздухозаборники. Возможно, на тизере показана спортивная модификация модели TRD.

Технической информации о новом поколении Toyota Camry пока мало. Известно, что модель будет построена на платформе TNGA-K. Автомобиль получит 2,4-литровый бензиновый двигатель, а также 2,4-литровый гибридный силовой агрегат.