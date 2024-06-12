В Азербайджане упрощается порядок участия владельцев удостоверений личности нового поколения в избирательном процессе.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Избирательный кодекс.

Отмечается, что в отличие от ранее выданных удостоверений личности, на лицевой стороне удостоверений личности нового поколения указана не дата выдачи, а срок его действия.

Для устранения проблемы, с которой сталкиваются владельцы удостоверений личности нового поколения, участвующие в избирательном процессе, возникла необходимость приведения соответствующих норм избирательного кодекса в соответствие с новыми законодательными актами. С этой целью подготовлен законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. После этого в данных владельцев удостоверений личности нового поколения, которые будут участвовать в избирательном процессе, будут указаны серия, номер и дата выдачи данного документа, а также срок его действия.