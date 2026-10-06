Администрация президента США Дональда Трампа была вынуждена в 2026 году осуществить возврат таможенных пошлин на сумму порядка $180 млрд. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Мы сократили дефицит по отношению к ВВП на 2025 год, однако в этом году мне пришлось вернуть $180 млрд доходов от пошлин», — сказал он на мероприятии в Пенсильвании.

Бессент добавил, что «подобное больше не повторится». «Я полагаю, что мы продолжим сокращать дефицит и долг», — добавил он.

Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение нынешним американским президентом Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций. В апреле Погранично-таможенная служба США сообщила о начале возврата таможенных пошлин, взимание которых было признано судом незаконными.