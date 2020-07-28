Турецкие врачи привлечены к лечению больных коронавирусом в Азербайджане

В соответствии с поручением, данным главой государства Оперативному штабу при Кабмине, в целях борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджан приглашена еще одна группа иностранных медицинских специалистов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Так, при организационной поддержке госагентства и финансовой поддержке Международного банка Азербайджана были привлечены специалисты из больницы Acıbadem и других медицинских центров Турции, задействованных в данной сфере.

Это высокопрофессиональные врачи и медсёстры, имеющие большой опыт в лечении коронавирусной инфекции нового типа.

Приглашенные из Турции врачи и медсёстры будут работать в лечебном учреждении «Ени Клиника». Они будут оказывать поддержку местным специалистам в лечении больных коронавирусом, и в частности с тяжелым течением заболевания.