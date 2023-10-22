Учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» начнутся завтра. Самолёты F-16, которые примут участие в учениях, уже находятся в Азербайджане

Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции в соцсети Х.

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