Учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» начнутся завтра. Самолёты F-16, которые примут участие в учениях, уже находятся в Азербайджане

Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции в соцсети Х.

Türkiye ve Azerbaycan’ın kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, iş birliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte harekât icra etme kabiliyetini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan «Mustafa Kemal Atatürk 2023… pic.twitter.com/OypmcasxN1

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2023