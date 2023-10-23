Сегодня будет дан старт азербайджано-турецким совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023».

Как сообщает #, маневры будут осуществлены по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории Азербайджана.

Основной целью совместных учений, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики, станет обеспечение боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава.

В учениях, которые пройдут 23-25 октября, будет задействовано значительное количество техники, артиллерийских и авиационных средств различных видов войск обеих братских стран, а также инженерная техника и малые боты.