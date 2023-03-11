В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туманная погода.

Как передает #, заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Рафик Вердиев отметил, туман является ожидаемым атмосферным явлением в связи с синоптическими условиями.