Туфли за 1 379 долларов США Мариам Пашинян, дочери премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вызвали широкий резонанс и негодование среди населения страны.

Об этом сообщает Armday.am.

Так, Мариам Пашинян выложила фото, на которых носит туфли всемирно известного дизайнера «Manolo Blahnik».

Средняя стоимость этой обуви начинается примерно с 500 долларов США. Сайт Armday.am выяснил, что данная обувь «Manolo Blahnik», которую носит дочь премьер-министра РА стоит 1 379 долларов США.

“Возможно, Мариам Пашинян позже опубликует информацию о том, что туфли — не оригинал, а просто дешевая копия. Учитывая, что в стране уровень крайней бедности, а из-за капитуляции, подписанной ее отцом, сегодня многие лишены даже собственного дома, земли, сына”, — отмечает сайт.

Многие армяне в своих аккаунтах в социальных сетях недвусмысленно высказывались по поводу экстравагантного наряда дочери премьер-министра. Было больше людей, которые критиковали ее и подчеркивали важность исследования такой роскошной обуви.