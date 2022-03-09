США отказываются от импорта российских нефти, газа и угля. До конца года от российской нефти откажется и Великобритания. ЕС пока такой запрет вводить не намерен, но готовится сократить свою зависимость от России. Экономисты считают, что это болезненный, но не самый существенный удар по российскому импорту и экономике.

Количество взысканий к России достигло 5 356, из них 2 778 новых, пишет в соцсети Facebook ученый-экономист Губад Ибадоглу. По словам экономиста, санкции беспрецедентны по своим масштабам. Масштабнее, чем против Ирана, который столкнулся за последнее десятилетие с 3616 ограничениями из-за своей ядерной программы, Сирии, Северной Кореи, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы.

В начале недели президент США Джо Байден подписал указ, который полностью запретит импорт в страну российских нефти, газа и угля. Согласно заявлению Белого дома, это должно лишить президента Владимира Путина экономических ресурсов для продолжения военных действий в Украине. В заявлении Белого дома оговаривается, что это решение было принято после консультаций с союзниками, то есть, в первую очередь, со странами Европы.

Вслед за США на запрет импорта пошла и Великобритания. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что страна откажется от импорта нефти до конца 2022 года. Евросоюз рассмотрит вопрос о нефтяном и газовом эмбарго на саммите лидеров 27 стран ЕС во Франции в четверг. Пока что решение об эмбарго выглядит маловероятным, поскольку Германия — самая населенная страна и крупнейшая экономика Евросоюза — выступает против. Тем не менее ЕС заявляет о намерении к концу года на две трети сократить свою зависимость от России, хотя это будет сложно сделать.

На этом фоне цены на природный газ, нефть и металлы в Европе достигли нового максимума. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 2,06%, до 130,62 доллара США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,63%, до 125,72 доллара. Опасения по поводу перебоев поставок нефти из-за санкций против РФ поддерживает котировки нефти на максимальных уровнях с 2008 года. Россия — один из крупнейших нефтедобытчиков в мире. Цены на газ в Европе после скачка выше 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров к закрытию торговой сессии потеряли почти тысячу долларов.

По свидетельству финансового аналитика Виталия Калугина, растущие котировки на энергоносители вызывают ликование у тех, кто не владеет тематикой:

«Вау, кричат они, 2200 долларов за 1000 м3 газа. Вау! (кричат еще громче) — нефть по 140 долларов. Впервые с 2008! При этом никто не упоминает про накопленную инфляцию за 14 лет. А что самое печальное — никто не владеет математикой. Но 140$ за баррель это здесь и сейчас, а в году чуть больше 250-ти торговых сессий. И смотреть надо не на текущую котировку, а на динамику как минимум 250-дневной взвешенной скользящей средней. Она, конечно, растет, но гораздо медленнее. А за оставшийся год может очень многое случиться. Поэтому предлагаю прекратить истерику. И понять, что экономика — это процесс длящийся, а биржевая котировка — мгновенный. И увязывать их надо очень аккуратно».

На последних событиях цена азербайджанской нефти практически достигла отметки в $136. Стоимость Azeri Light на мировом рынке торгуется по $135,99 за баррель (на 8 марта – $128,71). Минимальная цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года – $15,81, максимальная – $149,66 в июле 2008 года.

Взлет цен на этих мерах был ожидаем, комментирует # ситуацию депутат и эксперт Вугар Байрамов:

«Россия, третий по величине производитель нефти в мире после США и Саудовской Аравии. РФ экспортирует на мировой рынок 5 млн баррелей в день. Решение отказаться от российской нефти несложно далось США, поскольку доля России в импорте нефти Штатами составляет всего 3%. При этом на Европу приходится 50 процентов экспорта энергоресурсов России. Потому Европе потребуется время, чтобы закрыть нефтепроводы из России».

Экономист ожидает, что в сложившейся обстановке США надеются на ОПЕК и особенно Саудовскую Аравию, которые могут увеличить добычу нефти: «Запад пытается как можно быстрее найти альтернативу российской нефти. В ответ Россия может приостановить поставки газа в Европу. Доля РФ в европейском газовом импорте по-прежнему 40 процентов. В любом случае, похоже, на этой неделе на фондовом рынке ожидаются серьезные колебания, а мировая экономика вступает в свою новую эру».

По мнению аналитиков, именно Европа приняла на себя всю тяжесть экономической войны с Россией. А 3 марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Евросоюзу план по снижению зависимости от российского газа. Согласно ему, сократить импорт более чем на 50 миллиардов кубометров в течение года можно в том числе за счет поиска альтернативных источников, максимального использования АЭС и ставки на альтернативную энергетику.

В самой России скептичны к таким прогнозам. «Все прекрасно понимают, что отказаться Европа безболезненно от российского газа не может. То есть это будет жесточайший экономический кризис в Европе. Если будет продолжаться в этот момент отопительный сезон, то кто-то остается без отопления, ну а в остальное время – без электричества», — поясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам аналитиков, лишних объемов газа нет в мире. Чтобы заместить российский газовый импорт в европейском направлении (150 млрд кубов в прошлом году), такие объемы нужно где-то достать.