По всем признакам у российского агрессора проблемы с людскими ресурсами. Потери в Украине оказались очень большими.

По данным украинского Генерального штаба Россия в ходе вторжения ввела в бой 95-98 батальонно-тактических групп (БТГр), что составляет около 76-80 тыс. человек. Это те, кто непосредственно участвует в боевых действиях.

На сегодняшний день 65 из них участвуют в боях, 18 признаны небоеспособными из-за больших потерь, 16 находятся в резерве. Всего с учетом санитарных потерь противник потерял 24,8 тыс. человек, что составляет 31% от общей численности. По данным украинской разведки, к концу марта российское командование планирует снова в составе 15-20 БТГр иметь для штурма Киева и Харькова еще 12-16 тыс. человек, что явно недостаточно для успеха.

В связи с этим в России формируются отряды наемников, в основном из Сирии, Ливана, Ливии и даже Центрально-Африканской республики. Им обещана оплата $200-300 за месяц. Около 400 человек уже прибыли в Россию. Их размещают вблизи украинской границы в Ростовской и Гомельской областях России и Беларуси. Интересно откуда валюта, если с наличными долларами у Москвы проблемы.

По поводу их боевых качеств украинские военные эксперты настроены весьма скептически. Навряд ли они проявят себя позитивно в боевых столкновениях с украинской армией. Скорее всего, это просто пушечное мясо, которым будут затыкать дыры в позициях российских войск.

Здесь принципиальное отличие от иностранных добровольцев, приезжающих в Украину и вступающих в Интернациональный легион. Как правило, это хорошо подготовленные отставные военные, имеющие боевой опыт и хорошо владеющие оружием. Из белорусских добровольцев уже сформирован отдельный батальон.

Есть среди добровольцев бывшие спецназовцы из Великобритании, Франции, США и других стран. Многие уже на фронте и успешно взаимодействуют с украинскими подразделениями.

Опасность в том, что среди приехавших в Россию много членов террористических организаций и полученное оружие они могут применить не на фронте, а совсем в других местах. Это фактор не только военный, а политический, выходящий далеко за пределы Европы.

Война в Украине поставила, в частности, государства Центральной Азии (ЦА) в довольно сложное положение. Особенно те из них, которые состоят в ОДКБ.

Страны региона, имеющие довольно серьезные проблемы внутриполитического и экономического порядка, и, что главное, в сфере безопасности, оказались под косвенным ударом из-за разгоревшегося конфликта России и Запада из-за боевых действий в Украине.

Все страны ЦА тесно связаны с Россией экономически и политически. Из-за противостояния Москвы с Вашингтоном и Брюсселем, а также с другими европейскими столицами их ждет экономическое и геополитическое переформатирование, растущие риски национальной безопасности и суверенитета каждой из них и региона в целом.

Особенно характерна позиция Казахстана, как самой развитой в экономическом отношении региональной страны и очень тесно связанной с Россией. Особенно после известных событий в январе текущего года.

Президент Касым-Жомарт Токаев предлагает свои услуги по мирному урегулированию конфликта в качестве посредника или как минимум места, где подобные переговоры могут проходить. Публично Токаев и его аппарат заявили о полном нейтралитете в этой ситуации, и при любом голосовании в ООН относительно действий России Казахстан строго воздерживается от симпатий к какой-либо из сторон. Однако некоторые действия власти говорят о том, что позиция Нур-Султана не вполне пророссийская.

В Алмате состоялся митинг в поддержку Украины — один из самых массовых в истории города за последние годы, если не считать январских протестов. Среди участников были даже россияне с лозунгом «Нас спасать точно не надо». Правоохранители не вмешивались.

Полиция и активисты начали охоту на автомобили, на которых изображен символ Z. В Нур-Султане уже оштрафовали водителя, который наклеил себе эту букву на заднее стекло.

Во время переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером президент Токаев заявил о готовности страны направить в Украину гуманитарную помощь. И уже 14 марта был отправлен первый самолет с нею. Она включает в себя 17 наименований лекарственных средств, в том числе антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты. Уже готов к полету второй самолет. Всего в Украину будет направлено 28,2 т гуманитарной помощи.

Как иначе может действовать казахстанское руководство, если союзы с Россией очень сильно бьют по экономике. Доллар в обменниках ушел далеко за 510 тенге — это исторический рекорд, рубль тоже пополз вниз и приближается к четырем тенге вместо шести в прошлом году.

Тот факт, что Россия увязла в войне в Украине, у боевиков и полевых командиров Талибана вызвал очень большой интерес. В афганской провинции Бадахшан они предметно обсуждают возможность вторжения в Таджикистан. Талибские командиры считают, что провал российской так называемой спецоперации в Украине не только деморализует Москву, но и сделает маловероятным ее вмешательство в новые вооруженные конфликты на постсоветском пространстве. По их мнению, в случае вторжения значительной группировки боевиков в Таджикистан, Россия вряд ли сможет оказать существенную военную поддержку официальному Душанбе.

Как пишет московская «Независимая газета», отмечены перемещения в северном Афганистане боевиков организаций «Джамаат Ансаруллах» и «Исламское государство» (ИГ). Несколько сотен боевиков «Джамаата Ансаруллах», которыми командует уроженец Таджикистана Мухаммад Шарифов (Махди Арсалон), частично переместились из афганского Бадахшана в приграничные с Таджикистаном районы афганских провинций Кундуз и Тахар.

Одновременно с этим боевики афганского филиала ИГ передислоцировались в северную афганскую провинцию Балх, граничащую с Узбекистаном. Все эти передвижения невозможны без санкции талибов.

В политическом отношении позиции России по мере затягивания как минимум войны в Украине постоянно ухудшаются. Отзывается часть российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии, идут разговоры об уменьшении численности контингента в Нагорном Карабахе. Все это имеет серьезные политические последствия.

В силу таких обстоятельств государства как Центральной Азии, а на Южном Кавказе Армения, делают соответствующие выводы. Первый и самый главный состоит в том, что Россия теряет роль ведущей страны, которая либо затевала региональные конфликты, либо поддерживала их в замороженном или подвешенном состоянии. Заодно заставляла соглашаться на ее так называемые миротворческие операции.

Приднестровское руководство находится в состоянии паники. Если Украина отобьется, то Москва точно не сможет прийти на помощь и существование сепаратистского региона будет поставлено под очень большой вопрос. Руководство в Тирасполе это прекрасно понимает, но не может найти хоть какой-то выход из тупика, в котором оно оказалось.

Если боевики реально вторгнутся в Таджикистан и Узбекистан и сумеют там закрепиться, то под ударом окажутся вся Центральная Азия и, конечно, сама Россия. Такова плата за безрассудную войну, развязанную режимом Путина.

И это далеко не все тяжелейшие последствия, с которыми еще придется столкнуться Москве.