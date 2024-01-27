Людям свойственно собираться в группы. Любое сообщество, как правило, объединяет какая-нибудь идея. Небольшую группу людей объединяет интерес, хобби. Кто-то играет в футбол. Вокруг данного вида спорта объединяются люди. Далее происходит процесс деления на отдельные футбольные команды, появляются клубы фанатов. В итоге, большая общность людей, объединенных любовью к определенным командам, создает свой мир, со своими законами, победами и поражениями. Есть любители музыки, танцев, книголюбы. Перечислять можно долго. Но самые большие пассионарии относятся к сторонникам национальных идей.

С появлением соцсетей группы людей, объединенных определенными интересами, стали еще более актуальными. В таких группах обсуждают то, что другим участникам соцсетей не интересно. Но когда возникает вопрос национальной идеи, то большинство тех, кто причисляет себя к той или иной нации, (включающие в свою очередь многие другие группы), становятся активистами, блюстителями национальной идеи. Националисты превращаются в «экспертов» не только в современной политике, но и в «историков», совершенно точно определяющих ареал проживания того или иного этноса, ставшего в последствии нацией, а затем народом. Кто-то скажет, пусть тешатся своими «научными изысканиями». Проблема заключается в том, что «изысканиями» дело не ограничивается. Возникают территориальные претензии. И пошло, поехало… Война, война, война. Мы наблюдали и наблюдаем такую ситуацию в случае с Карабахом. Армянские активисты не устают «просвещать» всех, кого встречают на своем пути. Как ни странно, прозвучит мое предположение, но сегодня, в ХХI веке, (хотя уже в XX веке появилась эта тенденция), религия возвращает себе когда-то утраченные позиции. Мы вновь становимся свидетелями крестовых походов, в несколько видоизменном виде. Но суть от этого не меняется. Мир разделился на национальные государства, а далее, по признаку религии. Мусульмане, христиане, иудеи, буддисты и примкнувшие к ним. Для территориальных претензий используют не только «исторические» изыскания, но и религиозные книги. Библию, в частности, используют израильтяне для обоснования территориальных претензий на землю Палестины.

Наблюдая за тем, каким образом развиваются события в мире, остается только сожалеть о том, как люди теряют многие свои положительные качества в случае, когда считают, что задеты их национальные, либо религиозные чувства. Все светлое, лучезарное имеет отношение к их собственной нации и религии. Все темное, сатанинское, соответственно представляет противную сторону. Господин Нетаньяху заявил в израильском парламенте, обсуждая израильско-палестинскую войну, что «Это борьба между детьми света (израильтянами) и детьми тьмы (палестинцами)» (твит из его офиса с той же фразой был позже удален).

В социальных сетях довольно давно нашли выход, как им кажется, из сложившейся ситуации. Прием называется echo chamber, эхо-камера. В чем заключается этот прием? Социальная сеть отслеживает интересы, предпочтения, убеждения участников сети. Для более комфортного пребывания в сети пользователя, ну и для того, чтобы удачно размещать рекламу, админы начинают предлагать вам те или иные материалы, исходя из ваших интересов и убеждений. Таким образом, организуют междусобойчик, эхо-камеру. Впрочем, админы не скрывают своих намерений. Предлагаемые материалы помечены suggested for you (предложены вам). То есть за вас решают (конечно, исходя, из ваших прошлых публикаций), что вам стоит показать и о чем рассказать, а чего не стоит. Точно такой политики придерживаются пропагандисты, выполняющие заказ власть предержащих с одной стороны и тех, кто им оппонирует с другой. Если учесть тот факт, что соцсети играют большую роль в жизни современных людей, то приходишь к выводу, что их изначальное, довольно беспристрастное управление все больше скатывается в вариант телевизионной пропаганды. Единственное отличие в том, что в телевидении и прессе определенного государства превалирует лишь одна позиция. А в соцсетях есть несколько позиций, идущих параллельно, не пересекающихся друг с другом. Я утрирую, безусловно. Но это – очевидная практика. Участники в эхо-камере чувствуют себя комфортно. Понимают друг друга с полуслова. Все они на стороне света, все их противники злодеи. Как можно поступать со злодеями, все знают «Око за око, зуб за зуб». Библейская истина, что называется. Социальные сети для поддержания своей популярности не изобретают ничего нового, они копируют поведение людей, объединяющихся в сообщества, и все меньше оставляют места для критического мышления, для возможности выбора.

Христианская традиция, впрочем, как и мусульманская, всегда ратовала за поддержку своих адептов. Ушедший в мир иной в конце прошлого года Жак Делор, один из отцов основателей Европейского Союза, отмечал, что одним из основных принципов Европейского Союза является – христианство. Club chrétien. Клуб христиан. Так называют Европейский Союз европейцы. Турция, подавшая заявку на членство в Европейский Союз еще в 1987 году, так и не стала ее членом. Версии выдвигались разные, но, одной из наиболее очевидных, является религиозная причина. Исламское государство будет диссонировать в клубе христианских государств. Конечно, открыто об этом не заявляют, но реалии говорят сами за себя.

Мы смогли убедиться в разном подходе к христианским и мусульманским странам. Армению, христианскую страну, активно поддерживают в Европейском Союзе и всех ее институциях. Ни о каких санкциях в отношении Армении, оккупировавшей признанную международным сообществом территорию Азербайджана на протяжении 30 лет, не было и речи. Почему? Принцип эхо-камеры. Мы слушаем и слышим только своих христиан. Они хотят независимости от варварского мусульманского Азербайджана, хотят выйти к свету, к христианским ценностям, освободиться от басурман. Все продолжается в том же духе. Христианские церкви — это святыни. Мусульманские мечети могут, при необходимости, служить складским помещением, а то и хлевом для скота. Принимаемые решения вполне соответствуют генеральной линии Европейского Союза.

Никто не утверждает, что Азербайджан – супердемократия, и что каждый разумный человек просто мечтает жить в нашей стране. У нас нет подобных иллюзий. Однако, что касается общих для всех международных правил, Азербайджан старается их не нарушать. Представьте на минутку, что Азербайджан в свою Конституцию включил часть территории той же Армении, в качестве исконных азербайджанских земель. Представили? И какой могла быть реакция Европейского Союза и его институций легко можно вообразить. А вот казус с армянской Конституцией, и включением в нее Карабаха, как неотъемлемой части Армении, и изображении на гербе республики горы соседней Турции, никого в Европе особо не беспокоил.

Чем опасен принцип эхо-камеры? Тем, что безоговорочная, слепая поддержка своих в ущерб чужим, в итоге обернется большими потерями для своих. Такое положение вещей понимали многие думающие люди, в том числе и религиозные деятели. Иерусалим, в эпоху своего расцвета, был славен тем, что в нем мирно сосуществовали разные религии. Никому не приходило в голову притеснять соседа только потому, что сосед молился другому Богу. Если повезет, возможно, люди начнут слышать и видеть друг друга, не оглядываясь на соотечественников, либо представителей одной и той же религии, а руководствуясь здравым смыслом и принятыми сообществом людей общими правилами для всех.