Армянские политики, общественность, СМИ соседней страны продолжают смаковать 35-летие событий, произошедших в Сумагыйте в 1988 году.

Вне всякого сомнения, события трагические, обернувшиеся человеческими жертвами. Однако, удивляет армянский паттерн: они не печалятся, а празднуют это событие. И это вполне укладывается в логику армянской историографии.

Если чердак армянской истории пуст, то его нужно забить всяким барахлом. Не мудрствуя лукаво, хаи ухватились за спасительную соломинку в виде «геноцида».

По мнению армян, в Сумгайыте 27-28 февраля 1988 года «кровожадные» азербайджанцы внесли в копилку армянских «геноцидов» еще один.

Только в «железной геноцидальной логике» хаев есть довольно глубокая трещина. Дело в том, что во время сумгайытских событий погибло 26 армян и 6 азербайджанцев. Согласитесь, что под определение «геноцид» азербайджанцы уж точно не вписываются.

На протяжении 35 лет статей, заметок, следственных материалов о событиях в Сумгайыте было написано и сказано немало. Составляющая всех этих документов сводилась к непреложной истине: события были спланированы спецслужбами СССР с дальним прицелом. Именно чудовищная провокация КГБ СССР с подачи армянских радетелей за «независимость Карабаха» запустила этот кровавый маховик.

Но вот что примечательно: с каждой годовщиной сумгайытских событий армянская пропаганда разрождается новыми версиями. И связано это с тщетными попытками армянского агитпропа надеть на голову отъявленного мерзавца и негодяя Эдуарда Григоряна, который бесчинствовал, убивал и насиловал своих же соплеменников, корону борца за права армян.

К Григоряну мы еще вернемся, а пока поговорим о бездонной коллекции «геноцидов» в армянской истории. Армяне, которые зациклились на геноциде, в любом убийстве хая, пусть даже в Папуа-Новой Гвинее, считают, что без азербайджанцев и турок здесь не обошлось.

Вот уже 35 лет армянские пропагандисты, используя сумгайытские события в свою пользу, пытаются донести «армянскую правду» до цивилизованного мира. Мол, в Сумгайыте был «геноцид». И этот самый «цивилизованный мир» в лице США, Франции, Великобритании и так далее, даже и не вспомнили о своем прошлом. Все эти мировые державы по горло в крови. Вроде бы этим «кумушкам оглядеться на себя», ан нет. Пытаются свои преступления замазать армянским фейком.

Сегодня и всегда армянская агитмашина, смакуя тему «сумгайытского геноцида», опирается на небезызвестное интервью экс-президента Аяза Муталлибова. Дескать, сами азербайджанцы расстреляли ходжалинцев.

Хотя Аяз Муталлибов неоднократно отмечал: «Армянская сторона постоянно ссылается на интервью и беседы с журналистами, и в частности на беседу с чешской журналисткой Даной Мазаловой, в которой я якобы сказал, что жителей Ходжалы сознательно убили сторонники Народного фронта, чтобы вызвать внутриполитический кризис и на этой волне свергнуть меня.

Хочу четко и однозначно заявить, что это ложь. Я говорил, что Народный фронт воспользовался трагедией в Ходжалы, чтобы свергнуть меня, но не говорил, что фронтовики убивали ходжалинцев».

В таком случае, возникает вопрос: предположим, азербайджанцы расстреляли всех. А над пленными кто издевался? А глаза выжившему ребенку почему выжигали? Ведь азербайджанцы хотели переворота в стране, и во всем этом виноват Народный фронт? Но как армянские подонки могут объяснить тот факт, что эти нелюди вспарывали животы беременным азербайджанским женщинам. Тоже мы сами?

Впрочем, пока армянская агитмашина пытается свалить проблему с больной головы на здоровую, европейцам, чистеньким и в бабочках, следует почитать признание экс-президента Армении Сержа Саргсяна: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не смогут поднять руку на мирное население. Нам нужно было сломать этот стереотип. Так и получилось».

То есть, убийца признается в совершении Ходжалинского геноцида. Армян это никоим образом не устраивает, да и Западу это не нужно. Армянские деньги выше западной морали о чести и достоинстве.

И под завязку об Эдике Григоряне, который стал в армянском фарсе про Сумгайыт главным фигурантом уголовного дела. Про армянского «агнца божьего» Эдика в одном из армянских СМИ расписались. Оказывается, Григорян ни в чем не виноват: «…сразу же после погромов стали широко склонять наличие среди погромщиков некоего Григоряна, уголовника, вовлеченного в банду погромщиков под угрозой смерти».

Видимо, автор заметки Арам Хачатрян недостаточно изучил материалы дела по Григоряну, раз он считает, что Эдика запугали. Матерый преступник. Трижды судимый. За злостное хулиганство, а также за кражи. И его запугали? Он вообще-то не за барыжничесво и не мужеловство отсидел. Статьи серьезные.

Но дальше — больше. Автор статьи оправдывает Эдика Григоряна, аргументируя «убийственными фактами».

«Как заставить поверить в очевидную ложь, если в следственных документах написано, что пресловутый Григорян родился в Сумгаите, русский по матери, отца-армянина никогда не видел, трижды сидел в тюрьме в родном городе и свободно говорил по-азербайджански, не зная ни слова по-армянски?», — мечет гром и молнии Арам Хачатрян.

В качестве примера, что не имеет значения, где родился, а какая у тебя кровь, напомним о небезызвестной Маргарите Симоньян. Она также не знает армянского языка и даже не понимает, но сей маленький нюанс не мешает ей ненавидеть азербайджанцев и турок.