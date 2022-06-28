8 мая 2022 года азербайджанский журналист Айтен Мамедова, занимающаяся освещением судебных дел, подверглась нападению неизвестного лица. Как заявила # ранее сама Айтен Мамедова, нападавший потребовал от нее не освещать судебные дела.

Она выразила уверенность в том, что полиция легко установит личность подозреваемого. «Потому что в нашем доме у многих есть камеры наблюдения»», — поделилась с нами Айтен Мамедова (https://zerkalo.az/kak-politsiya-obespechit-bezopasnost-azerbajdzhanskogo-zhurnalista/).

Хотим напомнить, что преступник, напавший на журналиста Айтен Мамедову, до сих пор не задержан.

Мы решили выяснить, почему же при наличии видеозаписей, преступник до сих пор не задержан?

«Как сообщили мне в ходе следствия, камера видеонаблюдения, установленная перед входом в здание, не работала. Но мне также сообщили о проделанной большой технической работе с целью установления личности нападавшего», — рассказала Айтен Мамедова.

Мы попросили главу пресс-службы Министерства внутренних дел Эльшада Гаджиева прокомментировать высказывания Айтен Мамедовой.

«Следствие тщательно проверило все установленные на данной территории камеры видеонаблюдения. Все видеозаписи с изображением лиц, вызывающих подозрение, были показаны Айтен Мамедовой. Следствие продолжается. Общественность будет проинформирована о ходе следствия», — сказал «# Эльшад Гаджиев.