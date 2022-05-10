8 мая 2022 года азербайджанский журналист Айтен Мамедова, занимающаяся освещением судебных дел, подверглась нападению неизвестного лица. По словам журналиста, нападавший потребовал от нее не писать про судебные дела.

Как сообщила # Айтен Мамедова, нападение было совершено в лифте. «Напавший приставил нож к горлу. Он спросил меня, почему я не поумнела.

Острие ножа задело мне горло. Я не знаю, с чем связано это нападение. Но думаю, что это связано с делом малолетней Нармин Гулиевой, судебный процесс по данному делу я постоянно освещаю. Думаю, полиция может легко установить личность подозреваемого, потому что в нашем доме у многих есть камеры наблюдения»», — поделилась с нами Айтен Мамедова.

Мы решили выяснить, какие меры принимает полиция для обеспечения ее безопасности.

Для получения ответа мы обратились к главе пресс- службы МВД Эльшаду Гаджиеву. По словам пресс- секретаря, в связи с нападением на Айтен Мамедову уже возбуждено уголовное дело. «Ее безопасность полностью обеспечена»,- заявил нам глава пресс-службы.

Айтен Мамедова прокомментировала заявление Эльшада Гаджиева следующим образом: «В полиции мне сказали, что обеспечат мою безопасность. В чем это выражается, я не знаю. По крайней мере, охранника обеспечивающего мою безопасность мне не выделили», — сказала нам журналист.